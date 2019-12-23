Петербуржцам показали, как могло бы выглядеть метро в 2020 году

Пунктирными линиями на схеме показаны не введенные во время в эксплуатацию линии.

Жителям Петербурга показали, как могла бы выглядеть схема метро города в 2020 году, если бы все обещанные станции сдали в срок. Инфографику опубликовала "Бумага".

Как пишет издание, в 2008 году правительство Петербурга утвердило программу развития городской подземки до 2020 года. За 12 лет в городе должны были запустить более 40 станций метро. Однако из них открылись только девять: семь на фиолетовой линии и две на зеленой. Часть проектов отменили, другие станции строятся до сих пор. Пунктирными линиями на схеме показаны обещанные, но не введенные в эксплуатацию линии.

Стоит отметить, что в ближайшие два года в городе не ожидается открытие новых станций. Запуск "Горного института" запланирован на 2022 год, хотя изначально эту станцию обещали ввести в эксплуатацию в 2015 году. Также в 2015 году горожане должны были начать пользоваться станциями коричневой линии от "Юго-Западной" до "Заставской". А "Театральную" вовсе планировали открыть в 2014 году. Теперь сроки перенесли на 2025 год.

Ранее в КРТИ показали, как будут выглядеть станции "коричневой" ветки метро.

Фото: Бумага, Piter.TV