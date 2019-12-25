Жителям Петербурга откроют рецепт блокадного хлеба и покажут печь времен войны

На предприятии, где пройдет выставка, до сих пор действует хлебопечь 1927 года.

В предстоящий вторник в Петербурге откроется выставка "Блокадный хлеб". Жителей и гостей города приглашают посетить экспозицию, на которой можно будет увидеть не только фотографии блокадных лет, но и различные предметы военного времени, которые расскажут о тяжелейшем продовольственном положении Ленинграда в тот страшный период. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по культуре города.

Выставка откроется 8 сентября на территории ОАО "Каравай". Гостям также расскажут, как в блокадный город поступало сырье, и раскроют рецептуру блокадного хлеба. Стоит отметить, что на предприятии, где пройдет выставка, до сих пор действует хлебопечь 1927 года. Она работала в блокадное время.

Ранее мы писали, что в Петербурге открывается выставка памяти Дмитрия Хворостовского.

Фото: пресс-служба Западного военного округа