Петербуржцам объявили желтый уровень опасности из-за ветра

В Петербурге с вечера 10 декабря вводится желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра до 15 м/с, режим продлится до дня 11 декабря.

По данным Росгидрометцентра, предупреждение начнёт действовать с 22:00 10 декабря и сохранится до 15:00 11 декабря. Власти уточняют, что в прибрежных районах порывы ветра будут достигать 15 м/с. Горожан призывают соблюдать осторожность при передвижении.

Согласно прогнозу, 11 декабря в Петербург и Ленинградскую область придёт очередной циклон, который принесёт дожди и усиленный ветер. Ожидается тёплый день: температура поднимется до +5…+7 °C.

С 12 декабря синоптики прогнозируют понижение температуры и переход осадков в снег. Холодная погода продлится несколько дней.