Петербуржцам не понравилась темнота на выставке ледяных скульптур

на выставке отключили электроэнергию.

Вечером 8 января на отключилось электроснабжение на выставке ледяных скульптур около Петропавловской крепости, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Рассерженные посетители выставки предприняли попытку вернуть деньги за билеты, но администрация это делать отказалась. Вокруг собралась внушительная очередь.

Стоит отметить, что стоимость одного билета составляет 470 рублей.

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Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург