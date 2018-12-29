В Ленобласти странный волк украл у отдыхающих решетку с шашлыком

Пользователи социальных сетей предполагают, что к людям вышел волк-подросток.

Под Лугой был замечен очень дружелюбный волк, который вышел полакомиться шашлыком к людям. Мужчина опубликовал фотографии зверя в социальных сетях.

Очевидец рассказал, что приехал на дачу с женой. Во время жарки шашлыка из леса вышел волк. Животное вырвало решетку с мясом и убежало в неизвестном направлении. На фотографиях видно, что зверь явно не проявлял к людям приступов агрессии. Пользователей социальных сетей шокировало такое поведение волка. Также их удивила реакция собаки, которая также оказалась дружелюбна к дикому хищнику.

Люди предполагают, что это может быть молодая волчица. Ранее Piter.tv писал, что в сети появилось видео спасения енотовидной собаки из поселка Песочный.

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург