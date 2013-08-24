Петербуржцам напомнили об опасности купания в городских водоемах

Эксперты отмечают, что во время купания можно подхватить глистов, гельминтов и цианобактерии.

Во вторник, 27 апреля, председатель Северо-Западного отделения Зеленого креста Юрий Шевчук в разговоре с "Невскими новостями" напомнил петербуржцам, что природа может быть опасна для человека, особенно, когда у него ослаблен иммунитет.

К воде во многих водоемах нельзя не только прикасаться, но и пить – есть риск подхватить гельминтов и различные цианобактерии, которые разрушают печень.

Существует около сотни заболеваний, передающихся от животных и птиц к человеку. Водоемы – место обитания существ, которые в них гадят. Использовать водоемы для отдыха и купания опасно для здоровья. уточнил эксперт.

Ситуация на озерах обстоит лучше. Однако важно, чтобы вода не попадала на кожные покровы, слизистые и внутрь организма.

Ранее мы писали, что горожанам назвали популярные места для приготовления шашлыков. Однако в Петербурге с 26 апреля запрещено посещать лесопарковые зоны и разводить огонь.

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