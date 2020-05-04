Горожанам назвали популярные места для приготовления шашлыков

Подготовкой мест, где разрешено устанавливать мангал и разводить огонь, занимается "Курортный лесопарк".

В среду, 14 апреля, опубликовали список "шашлычных" мест в Петербурге для приготовления шашлыка и отдыха, сообщил "Петербургский дневник".

Лесники подготовят 42 зоны отдыха, где можно устанавливать мангал и разводить огонь. В комитете по благоустройству отметили, что на данный момент проводится инвентаризация и обновление созданных ранее зон отдыха. Кроме этого специалисты напомнили, что согласно правилам пожарной безопасности, горожанам запрещено разводить открытый огонь в пожароопасный период за исключением специально отведенных мест. Более того, за разжигание костров, использование пиротехнических изделий и мангалов на территориях зеленых насаждений предполагается административная ответственность.

Отмечается, что самыми популярными местами остаются Сестрорецкий разлив, открытые водоемы в Новосёлках и Песочном, а также озера Лесное в Солнечном.

Ранее мы писали, что около Российской национальной библиотеки на Московском появится зона отдыха.

Фото: pixabay