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Петербуржца столкнули на рельсы на станции метро "Невский проспект"
Сегодня, 20:09
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Петербуржца столкнули на рельсы на станции метро "Невский проспект"

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Инцидент произошел случайно, по словам пострадавшего.

На станции метро "Невский проспект" накануне столкнули мужчину на рельсы. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Днем ранее 38-лентий мужчина обратился в поликлинику № 114 Приморского района. Он рассказал, что 12 августа в 14 часов на станции "Невский проспект" он случайно столкнулся с неизвестным парнем у края платформы в сторону "Парнаса", в результате чего упал на рельсы.

Врачи выяснили, что у пострадавшего закрытый перелом бугра правой пяточной кости без отломков, после чего отпустили дом.

Фото: Piter.tv
 

Теги: невский проспект, станция метро, упал на рельыс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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