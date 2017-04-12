Петербуржца столкнули на рельсы на станции метро "Невский проспект"

Инцидент произошел случайно, по словам пострадавшего.

На станции метро "Невский проспект" накануне столкнули мужчину на рельсы. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Днем ранее 38-лентий мужчина обратился в поликлинику № 114 Приморского района. Он рассказал, что 12 августа в 14 часов на станции "Невский проспект" он случайно столкнулся с неизвестным парнем у края платформы в сторону "Парнаса", в результате чего упал на рельсы.

Врачи выяснили, что у пострадавшего закрытый перелом бугра правой пяточной кости без отломков, после чего отпустили дом.

Фото: Piter.tv

