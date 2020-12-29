Петербуржец с оскорбляющим полицию плакатом стал фигурантом уголовного дела

В минувший вторник, 19 января, у Гостиного двора на Невском проспекте полиция поймала оппозиционного активиста Павла Иванкина. Как стало известно Piter.TV, мужчина вышел на одиночный пикет с плакатом "Мусора хуже г****".
В отношении активиста возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти. По словам полицейских, уже задержанный Иванкин продолжил оскорблять правоохранителей словами. Суд постановил провести обыск в квартире мужчины на проспекте Науки с целью нахождения возможных иных вещей, указывающих на противоправную деятельность.
Фото: Piter.TV
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О как, уже и суд был. За углом, что ли, ждал, суд этот ? Или в автозаке ? Ждем очередное дело о наркоте или даже подрывное дело.