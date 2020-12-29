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Петербуржец с оскорбляющим полицию плакатом стал фигурантом уголовного дела
Сегодня, 13:52
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himif

Петербуржец с оскорбляющим полицию плакатом стал фигурантом уголовного дела

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Оппозиционный активист вышел на одиночный пикет 19 января.

В минувший вторник, 19 января, у Гостиного двора на Невском проспекте полиция поймала оппозиционного активиста Павла Иванкина. Как стало известно Piter.TV, мужчина вышел на одиночный пикет с плакатом "Мусора хуже г****".

В отношении активиста возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти. По словам полицейских, уже задержанный Иванкин продолжил оскорблять правоохранителей словами. Суд постановил провести обыск в квартире мужчины на проспекте Науки с целью нахождения возможных иных вещей, указывающих на противоправную деятельность.

Фото: Piter.TV

Теги: митинг, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 14:23

О как, уже и суд был. За углом, что ли, ждал, суд этот ? Или в автозаке ? Ждем очередное дело о наркоте или даже подрывное дело.

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