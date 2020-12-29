Петербуржец с оскорбляющим полицию плакатом стал фигурантом уголовного дела

Оппозиционный активист вышел на одиночный пикет 19 января.

В минувший вторник, 19 января, у Гостиного двора на Невском проспекте полиция поймала оппозиционного активиста Павла Иванкина. Как стало известно Piter.TV, мужчина вышел на одиночный пикет с плакатом "Мусора хуже г****".

В отношении активиста возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти. По словам полицейских, уже задержанный Иванкин продолжил оскорблять правоохранителей словами. Суд постановил провести обыск в квартире мужчины на проспекте Науки с целью нахождения возможных иных вещей, указывающих на противоправную деятельность.

Фото: Piter.TV