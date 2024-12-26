Петербуржца оштрафовали за размещение в сети экстремистского лозунга

Суд наказал жителя города за комментарий с запрещённым лозунгом в соцсетях.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел дело о публикации комментария с экстремистским содержанием и признал местного жителя виновным в совершении административного правонарушения.

Как установлено в ходе мониторинга сети Интернет, 29 октября было выявлено, что мужчина 1 октября 2023 года в 15 часов 24 минуты разместил комментарий, содержащий часть лозунга Украинской повстанческой армии и украинских националистов. Данная организация решением Верховного суда РФ признана экстремистской, а её деятельность запрещена на территории России.

В судебном заседании мужчина признал вину, отметил, что раскаивается в содеянном, и пояснил, что опубликовал комментарий в состоянии алкогольного опьянения.

Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан рецидивист, ограбивший дом под Петербургом на 415 тыс. рублей. Он, разбив окно, проник в подсобное помещение на Корабельной улице.

Фото: Piter.TV