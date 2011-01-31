Петербуржца оштрафовали за нацистскую символику в соцсети

Во вторник, 13 октября, стало известно о том, что в Петербурге оштрафовали молодого человека за нацистскую символику в соцсети. Об этом сообщили в городской объединённой пресс-службе судов.
Как оказалось, мужчина опубликовал на своей странице несколько подозрительных фотографий. На них были изображены солдаты в форме, а на плече у них была нашита свастика.
Петербуржец признал свою вину и отметил, что он не знал о запрете на размещение подобных снимков.
Суд назначил ему штраф в размере тысяча рублей.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге осудят двух похитителей и вымогателей, заставивших человека оформить кредит.
Фото:Piter.TV
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