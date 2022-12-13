Петербургская пенсионерка лишилась 82 тысяч рублей, пока была в поликлинике

Оставляла ли 69-летняя женщина папку с наличными без присмотра, неизвестно.

Пенсионерку в Петербурге обокрали во время визита в поликлинику 3 апреля. Пожилая женщина пришла на вечерний прием к врачу в медучреждение на улице Новоселов и прихватила с собой 82 тысячи рублей.

Как стало известно "Невским Новостям", деньги лежали в папке с документами. Пострадавшая рассказала, что была на третьем этаже поликлиники, когда обнаружила пропажу. Оставляла ли 69-летняя женщина папку с наличными без присмотра, неизвестно.

Решается вопрос о заведении уголовного дела.

Также в Мурино мужчины зашли в квартиру через незакрытую дверь и украли технику.

Фото: Piter.tv