Петербургская пенсионерка лишилась 82 тысяч рублей, пока была в поликлинике

Пенсионерку в Петербурге обокрали во время визита в поликлинику 3 апреля. Пожилая женщина пришла на вечерний прием к врачу в медучреждение на улице Новоселов и прихватила с собой 82 тысячи рублей.
Как стало известно "Невским Новостям", деньги лежали в папке с документами. Пострадавшая рассказала, что была на третьем этаже поликлиники, когда обнаружила пропажу. Оставляла ли 69-летняя женщина папку с наличными без присмотра, неизвестно.
Решается вопрос о заведении уголовного дела.
Также в Мурино мужчины зашли в квартиру через незакрытую дверь и украли технику.
Фото: Piter.tv
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