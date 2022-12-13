В Мурино мужчины зашли в квартиру через незакрытую дверь и украли технику

Хозяину они угрожали применением физической силы.

В Мурино двое мужчин зашли в квартиру через незакрытую входную дверь и под угрозой применения физической силы похитили технику. Об этом стало известно Piter.tv.

В воскресенье, 2 апреля, около 20:30 в квартиру дома 19 по Воронцовскому бульвару через незакрытую входную дверь вошли двое мужчин. Они, угрожая хозяину квартиры применением физической силы, украли телевизор мобильный телефон и мультиварку. Сумма ущерба 19 500 рублей.

По подозрению в совершении преступления оперативно задержаны 39-летний А. и 36-летний Н. Похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Н. ранее не был судим, А. был неоднократно судим за кражи и разбой.

Недавно в Петербурге задержали мужчину по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних в 1994 году.

Фото: Piter.tv