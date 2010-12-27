Петербургский участковый может сесть пожизненно за убийство шести человек ради их квартир

В ходе расследования мужчина признался еще в трех убийствах. И просит о снисхождении за чистосердечное признание.

Обвинитель петербургского городского суда попросил дать пожизненный срок бывшему петербургскому участковому полицейскому Сергею Крохину. Его обвиняют в шести убийствах, также он сознался в убийстве еще троих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы городских судов (ОПС) Дарью Лебедеву.

По данным пресс-службы, в 2015 году задержали старшего участкового 39 отдела полиции Сергея Крохина и его подельника Забара Зубова, Виктора Зорина и Сергея Никитина. Следствие считает, что в 2011-2015 годах группа убила шесть человек и завладела путем мошенничества квартирами убитых. Летом 2017 года Зубова и Зорина приговорили к 8 и 9,5 лет колонии строгого режима соответственно.

Сам Крохин лично убил двух человек и организовал убийства еще четырех. Летов 2018 года он признался в убийстве еще трех людей.

Государственный обвинитель Надежда Мариинская в прениях 18 февраля просила приговорить Никитина к 16 годам колонии, а Крохину назначить пожизненное заключение. Однако защита просит рассматривать признания Крохина в еще трех убийствах как смягчающее обстоятельство и не назначать ему высшую меру наказания. Дарья Лебедева

Крохин дал чистосердечное признание и попросил о снисхождении.

Фото: Piter.TV