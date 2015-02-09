Петербургской выпускнице через суд вернут красный школьный аттестат

В Северной столице завершилась судебная тяжба между выпускницей и учебным заведением. Калининский районный суд обязал школу №89 вернуть Алексе Тушиной аттестат с отличием, который ранее был аннулирован. Информацию об этом опубликовала "Фонтанка" со ссылкой на отца девушки.

Петербурженка окончила школу в 2024 году и получила красный аттестат. Однако позднее администрация учреждения потребовала вернуть документ. В школе объяснили, что выдали его по устаревшим правилам, и взамен предложили синий аттестат.

Семья Тушиной возмутилась таким решением. Выяснилось, что учебное заведение заранее не уведомило ученицу об изменении требований. Если бы девушка знала о новых правилах, она могла бы пересдать один из экзаменов и законно сохранить право на аттестат с отличием. Районная администрация впоследствии признала, что школа допустила нарушение и ввела семью в заблуждение. Чиновники разъяснили, что отменить аннулирование документа можно только через суд. В результате петербурженка обратилась в инстанцию, и разбирательства длились с июля прошлого года.

Согласно судебному решению, школа обязана внести сведения об образовании Тушиной в федеральную информационную систему. При этом требования истицы удовлетворены частично: ей отказали в иске, поданном к администрации Калининского района.

