Петербургского школьника госпитализировали с осколком бутылки в глазу

Одноклассник пострадавшего пнул бутылку, и она разбилась.

В пятницу, 7 января, в Кировском районе Петербурга в больницу №19 доставили школьника с осколком бутылки в глазу. Об этом стало известно Piter.tv.

Как оказалось, пострадавшего 11-летнего мальчика госпитализировали накануне из квартиры на Ленинском проспекте с проникающим ранением правого глаза в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, во время игры его одноклассник пнул бутылку, а осколки разбившейся бутылки разлетелись по сторонам.

Семья школьника полная и благополучная.

Фото: Piter.tv