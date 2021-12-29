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Петербургского школьника госпитализировали с осколком бутылки в глазу
Сегодня, 16:32
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Петербургского школьника госпитализировали с осколком бутылки в глазу

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Одноклассник пострадавшего пнул бутылку, и она разбилась.

В пятницу, 7 января, в Кировском районе Петербурга в больницу №19 доставили школьника с осколком бутылки в глазу. Об этом стало известно Piter.tv.

Как оказалось, пострадавшего 11-летнего мальчика госпитализировали накануне из квартиры на Ленинском проспекте с проникающим ранением правого глаза в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, во время игры его одноклассник пнул бутылку, а осколки разбившейся бутылки разлетелись по сторонам. 

Семья школьника полная и благополучная. 

Фото: Piter.tv

Теги: госпитализировали школьника, кировский район, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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