Петербургского школьника госпитализировали с осколком бутылки в глазу

В пятницу, 7 января, в Кировском районе Петербурга в больницу №19 доставили школьника с осколком бутылки в глазу. Об этом стало известно Piter.tv.
Как оказалось, пострадавшего 11-летнего мальчика госпитализировали накануне из квартиры на Ленинском проспекте с проникающим ранением правого глаза в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, во время игры его одноклассник пнул бутылку, а осколки разбившейся бутылки разлетелись по сторонам.
Семья школьника полная и благополучная.
Фото: Piter.tv
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