Бизнесмена Петраченко перевели из СИЗО под домашний арест

Петербургского предпринимателя, обвиняющегося в невыплате зарплаты сотрудникам, выпустили из СИЗО под домашний арест.

В Московском районном суде обвинительный приговор вынесен петербуржцу Евгению Петраченко. Мужчину осудили за систематические невыплаты сотрудникам. В течение четырех месяцев мужчина провел в стенах СИЗО. Днем 5 марта его отпустили под домашний арест.

Напомним, что Евгений петраченко является главный директором и владельцем предприятия “ФАРТ”, которое с 1990-го года производит почвогрунт и органические удобрения. С июня 2015 по октябрь 2016-го года руководитель организации отказался оплачивать труд нескольким сотням работников. Общая сумма задолженности предпринимателя перед сотрудниками составила 30 миллионов рублей.

С мая 2017 года компанию “ФАРТ” признали банкротом. Имущество спустили с торгов. Евгений Петраченко также признан банкротом: мужчина пытался спасти “тонущий корабль”, набрав кредитов, которые так и не смог отдать.

С июня 2017 года в отношении бизнесмена ведется уголовное дело. Изначально Петраченко находился под подпиской о невыезде. Однако, с октября необходимость его заключения была доказана в суде. Сторона обвинения предоставила забронированные мужчиной билеты до Барселоны. Подозреваемый также съехал с квартиры, в которой проживал. Сторона защиты отвергала доводы следствия. Адвокат заявлял, что для выезда за границу у Петраченко нет даже визы, а место жительства петербуржца давно изменено.

В результате заседания было принято решение о взытии мужчины под стражу и отправке его в "Кресты". Позже мерузаменили на домашний арест.

Через несколько недель дело будет передано в Прокуратуру для утверждения обвинения.

