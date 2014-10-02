Петербургского научного интернет-просветителя вызвали в полицию по просьбе Милонова

Милонов обратился в полицию после того, как в нему обратилось общественное движение "Русский новый путь". Участникам движения не понравилось содержание телеграм-канала, в посте которого была цитата биологов проекта "Антропогенез.ру".

Накануне, 7 ноября, научного журналиста из Петербурга и создателя сайта "Антропогенез.ру" Александра Соколова вызвали в полицию. Соколов рассказал на своей странице в соцсети, почему.

Как пояснили полицейские, к депутату Виталию Милонову обратилось общественное движение "Русский новый путь" и пожаловалось на содержание телеграм-канала (ныне не существует), в котором цитировали биологов с сайта "Антропогенез.ру". Участникам движения показалось, что посты телеграм-канала "направлены на осуществление развратных действий над несовершеннолетними" и "формирование установок привлекательности нетрадиционных сексуальных взаимоотношений". Почему решили проверить сам проект – отдельный вопрос. На него также ответил журналист.

Наш сайт был процитирован в упомянутом телеграм-канале. Конкретно, процитированы ответы д.б.н. Александра Маркова и к.б.н. Станислава Дробышевского на вопрос читателя. Посему авторы кляузы (зачёркнуто) обращения считают необходимым проверить сайт на наличие _деструктивной_ информации. А заодно – и официальный сайт Палеонтологического института РАН, ведь ссылка на него есть в цитате (тут я тоже, к сожалению, не шучу). Так и вижу, как в кабинет директора ПИНа приходит участковый полицейский, чтобы выяснить: а положительный ли тот человек? рассказал Александр Соколов

К счастью, в полиции работают адекватные люди. Понимают, что это какой-то сюрреализм и бред – проверять, не распространяет ли научно-просветительский сайт "Антропогенез.ру" детское порно. Но, к сожалению, "обязаны отреагировать", потому что автор бреда имеет депутатский мандат. Написал объяснительную. Не исключено, что у этой истории будет продолжение. Год науки и технологий в РФ еще не закончился. заключил журналист

Фото: Александр Соколов / Вконтакте; Piter.tv