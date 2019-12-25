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Петербургское отделение "Яблока" оштрафовали на 10 тыс. рублей из-за офиса в жилом доме
Сегодня, 18:03
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smirenny

Петербургское отделение "Яблока" оштрафовали на 10 тыс. рублей из-за офиса в жилом доме

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Офис расположили на цокольном этаже многоквартирного дома на Шпалерной улице.

В понедельник, 26 октября, стало известно, что Дзержинский районный суд Петербурга оштрафовал региональное отделение партии "Яблоко", сообщили в объединенной пресс-службе судов. 

Офис партии располагался на цокольном этаже дома на Шпалерной улице без изолированного от жилой части здания входа, что является нарушением. Поскольку помещение арендуется у Смольного, партия вину не признала и отметила, что все претензии должны быть адресованы собственнику. 

Суд назначил штраф в размере 10 тысяч рублей по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений. 

Ранее мы сообщали, что с понедельника в Петербурге стартуют эпидемиологические проверки предприятий.
 
Фото: Piter.TV
Теги: отделение яблока оштрафовали, партия яблоко, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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