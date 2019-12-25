Петербургское отделение "Яблока" оштрафовали на 10 тыс. рублей из-за офиса в жилом доме

Офис расположили на цокольном этаже многоквартирного дома на Шпалерной улице.

В понедельник, 26 октября, стало известно, что Дзержинский районный суд Петербурга оштрафовал региональное отделение партии "Яблоко", сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Офис партии располагался на цокольном этаже дома на Шпалерной улице без изолированного от жилой части здания входа, что является нарушением. Поскольку помещение арендуется у Смольного, партия вину не признала и отметила, что все претензии должны быть адресованы собственнику.

Суд назначил штраф в размере 10 тысяч рублей по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений.

понедельника в Петербурге стартуют эпидемиологические проверки предприятий. Ранее мы сообщали , что с