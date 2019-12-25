Петербургское отделение СЖР призывает другие регионы присоединиться к акции "Выбор за тобой" #СТОПКОРОНАВИРУС

Людей просят выбрать, какую маску надеть, защитную или маску ИВЛ.

В Петербурге в начале ноября стартовала акция "Выбор за тобой" #СТОПКОРОНАВИРУС. Проект поддержали многие городские издания, в том числе, Piter.TV. Теперь петербургское отделение Союза журналистов России (СЖР) призывает другие регионы присоединиться к данной акции.

СМИ публикую баннеры, которые напоминают о важности защитных масок. Людей просят выбрать, какую маску надеть, защитную или маску ИВЛ. Акция в Петербурге состоялась 5 ноября.

Позже инициативу подхватили коллеги из других регионов России. Так, 11 ноября "Оренбуржье", "Оренбургская сударыня", "Вечерний Оренбург" и "Южный Урал" вышли с такой же обложкой и призывом носить маски. На подходе - Норильск и Екатеринбург. СЖР призывает и другие регионы России присоединиться к акции.

Фото: пресс-служба Комитета по печати и взаимодействию со СМИ