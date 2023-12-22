У станции метро "Гостиный двор" 24 апреля стартует акция "Георгиевская ленточка"

Всего в 2024 году в Петербурге изготовлено 810 тысяч ленточек.

У станции метро "Гостиный двор" 24 апреля стартует Всероссийская патриотическая акция "Георгиевская ленточка". Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

Акция в среду начнется в 16:00. На интерактивной площадке появится автомобиль времен Великой Отечественной войны (ГАЗ-63 образца 1948 года). Реконструкторы расскажут об истории "Георгиевской ленточки" и ключевых событиях эпохи. А со сцены прозвучат песни военных лет.

Всего в 2024 году в Петербурге изготовлено 810 тысяч ленточек. Петербуржцы и гости города смогут получить их в отделениях Почты России, Сбербанка и Петроэлектросбыта, а также в МФЦ.

Также 8 мая волонтеры будут раздавать Георгиевские ленточки во время проведения торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. И 9 мая – во время проведения Парада Победы на Дворцовой площади.

С 6 по 8 мая с 17:00 до 19:00 волонтеры будут раздавать ленты на станциях метрополитена.

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Фото: Piter.tv