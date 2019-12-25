Петербургское авиаремонтное предприятие «СПАРК» хочет взыскать более 158 млн руб с аэропорта в Молдавии

Иск в суд уже подан

Петербурское авиаремонтное предприятие АО "СПАРК" намерено взыскать более 158 миллионов рублей с аэропорта в Молдавии - Государственного предприятия "Международный Аэропорт Маркулешть". Арбитражный суд Петербурга и ленинградской области зарегистрировал соответствующий иск. Дата рассмотрения его еще не определена.

В АО "СПАРК" Piter.tv суть иска пока не прокомментировали.

Это АО, по данным приведенным на сайте компании (адрес совпадает с адресом истца в открытом судебном деле) является ведущим отечественным предприятием по капремонту и модернизации (как для российских, так и зарубежных заказчиков) вертолетов типа Ми-8/17 всех модификаций, а также Ка-27 и Ка-32. И, соответственно, предоставляет своим заказчикам полный спектр услуг, связанных с обеспечением использования вертолетов.

Это одно из старейших авиапредприятий РФ, начало свою работу еще в 1931 году, как Авиационно-ремонтная база ГВФ.

"Международный Аэропорт Маркулешть" расположен на северо-востоке Молдавии, в 160 км от Кишинева. Он был основан в 2004 году на базе располагавшейся здесь ранее советской воинской части.

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