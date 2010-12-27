В Петербурге три крупные компании уличили в картельном сговоре на 2 млрд рублей

Делом о картельном сговоре трех поставщиков Минобороны из Санкт-Петербурга займется полиция.

В Петербурге выявлен еще один крупный картельный сговор. На этот раз УФАС поставило на место трех крупных поставщиков Министерства обороны РФ. Ведомство увидело признаки коррупции в действиях руководства "ТД СпецТехмаш", "ПрофБизнес" и "ТД Стиллаг". Их действия во время торгов на 11 аукционов на общую сумму в 2.2 млрд рублей оценили как "картельный сговор". Эксперты считают, что организации создавали видимость конкуренции, заранее определяя будущего победителя тендера. При этом их действия приводили либо к поддержанию высоких цен на торгах.