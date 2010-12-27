В ФАС объяснили, как петербургские компании организовали картельный сговор

ФАС уверена, что петербургские компании создавали видимость конкуренции при борьбе за контракты на строительство дорог федерального значения.

Петербургские строительные компании ДК "Автодор", "Технострой" и СУ №908 обвинили в организации крупного картельного сговора. В результате хитрой и незаконной борьбы за открытые контракты эти организации получили около 12 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в ФАС. В агентстве уже назвали этот картельный сговор "крупнейшим" и объяснили механизм работы дорожников.

По версии ФАС, три организации нарушали закон в аукционах на строительство и ремонт 7 дорог федерального значения. В это число вошли и такие крупные магистрали, как трассы "Каспий", "Кола" и легендарная М-10 "Россия". Компании втроем заявлялись на одни и те же конкурсы, чтобы создать видимость конкуренции и ценового разнообразия. При этом разница в предложениях от организаций не превышала 1%, а в каждом аукционе побеждала "нужная" компания.

Теперь "Технострой", ДК "Автодор" и СУ 908 ждут судебные разбирательства. Компании могут оштрафовать на 15% от годовой выручки. Кроме того, прокуратура может возбудить уголовные дела на первые лица упомянутых организаций.