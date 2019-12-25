Петербургские врачи нуждаются в помощи автоволонтеров

Проект "Подвези врача" снова набирает желающих помочь в борьбе с коронавирусом.

Акция #мывместе продолжается в Петербурге. Волонтеров становится все больше, а проект "Подвези врача" снова набирает волонтеров, готовых подвозить участковых врачей на вызовы к пациентам на дом. В помощи горожан нуждаются многие поликлиники.

В Смольном уточнили, что вызовов в день становится все больше, огромное количество выездных ПЦР-тестов и прививок увеличили нагрузку. На одного медика приходится в среднем по 25-30 вызовов в день. Так, за год автоволонтеры помогли медикам посетить 7294 пациентов.

Чтобы присоединиться к проекту, нужно оставить заявку в соцсети "Вконтакте". Волонтерам предоставят СИЗы и средства для обработки поверхностей.

С 29 ноября на портале #мывместе аккредитовались 317 петербургских волонтеров. От горожан уже поступило 77 заявок, 17 из них выполнены.

Фото: Подвези врача / Вконтакте