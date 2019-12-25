Петербургским водителям напомнили об опасности мокрого асфальта

По прогнозу синоптиков жителей города ждут осадки и непогода.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры напомнили, что мокрое асфальтобетонное покрытие очень опасно в первые минуты начала дождя, особенно на вновь отремонтированном покрытии. Дело в том, что на поверхности образуется тонкая маслянистая пленка из остатков битума. Это может создавать аварийную ситуацию.

Если дождь вот-вот начнется или уже начался, водителям советуют соблюдать ряд базовых правил: сбросить скорость, не пытаться совершать резких маневров, резко не тормозить, включить аварийные сигналы при плохой видимости, двигаться медленно и осторожно. По возможности лучше переждать дождь или остановиться в разрешенном месте.

Температура воздуха в Петербурге 14 сентября составит +12...+14 градусов. На город надвигается циклон Queenie, который принесет тепло.

Фото: Piter.tv