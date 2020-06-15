  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургский театр "Приют комедианта" не станет поднимать цены на билеты
Сегодня, 14:26
89
nadezhda_sib

Петербургский театр "Приют комедианта" не станет поднимать цены на билеты

0 0

За прошедшие 2,5 театр потерял более 15 млн рублей.

Театр "Приют комедианта" потерял во время пандемии коронавируса и ограничительных мер около 17 млн рублей. Об этом художественный руководитель учреждения Виктор Минков рассказал в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

Несмотря на финансовые сложности, цены на билеты повышать не планируют. Кроме того, в марте сотрудники театра получили зарплату в полном объеме, в апреле ― сокращенную. В мае пришлось выплатить отпускные, так как "Приют комедианта" ушел в отпуск. Минков выразил благодарность комитету по культуре, который старается возмещать потерянные средства.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что артисты Мариинского театра возобновили репетиции. 

Фото: vk.com/priut_komedianta

Теги: приют комедианта, театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии