Артисты Мариинского театра возобновили репетиции

Театр поделился видеозаписями с репетиций.

Артисты Мариинского театра приступили к репетициям, сообщили в официальной группе театра в соцсети.

Во время индивидуальных тренировок участники процесса соблюдают рекомендованные меры предосторожности. Артисты балета, которые привыкли к полным залам, поделились, что давно не получали столько внимания от педагога: когда за тобой наблюдают каждую минуту, приходится выкладываться на полную. Солисты оперной труппы оттачивают партии на индивидуальных занятиях с концертмейстерами.

Ранее мы писали, что в Петербурге показали социальный спектакль в WhatsApp.

Видео: vk.com/mariinskytheatre