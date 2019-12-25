Премьера первого фильма состоится в среду, 10 мая.

В среду, 10 июня, стало известно о том, что петербургский театр "Буфф" покажет серию фильмов о Штокбанте. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Как оказалось, артисты записывали фильм прямо на самоизоляции. Записи монтировала режиссер Нина Козоровицкая.

Мы тоже, оставаясь верными делу, которому служим, предлагаем наш новый творческий результат – серию фильмов, основанных на мемуарах основателя театра "Буфф" Исаака Штокбанта сказано в сообщении.

Напомним, что основателя театра "Буфф" Исаак Штокбант скончался 26 января 2020 года. Ему было 95 лет.

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