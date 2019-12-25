Дом фон Дервис на Васильевском будет отреставрирован

Кроме того, планируется модернизировать сценическое пространство находящегося здесь театра.

Дом фон Дервис (Средний пр. В.О. д. 48/27, лит. А) будет отреставрирован. Соответствующую закупку разместил комитет государственного заказа Ленинградской области.

В рамках предстоящих работ также планируется модернизировать сценическое пространство и зрительный зал - в здании в настоящее время расположено Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение культуры "Драматический театр на Васильевском".

Этот четырехэтажный дом построен в конце 19-века. В начале прошлого столетия был известен "Театральным залом фон Дервиз". Здание является объектом культурного наследия.

На реализацию проекта из бюджета Ленобласти выделяется более 150 миллионов рублей.

Как сообщало ранее Delovoe.tv, стоимость проекта реставрации Александро-Невской лавры превысит 400 млн рублей.

Фото: citywalls.ru