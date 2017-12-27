Петербургский священник о крещенских купаниях: будьте благоразумны!

Настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радосте" подворья Свято-Троицкого Зеленецкого мужского монастыря Богдан Полевой рассказал, кому Церковь не советует участвовать в крещенских купаниях.

Санкт-Петербург готовится встретить православный праздник Крещения Господня. Уже сегодня, 18 января, в городе будут освящены и открыты более 20 купелей для традиционных народных купаний. Впрочем, представители Русской Православной Церкви уточняют - эта традиция не является церковной, а главные таинства праздника все-таки происходят внутри храмов. Ведь Крещение считается одним из главных православных праздников.

Для церковных людей 19 января - один из великих праздников. Крещение Господне или Богоявление - праздник с глубоким внутренним содержанием, символизм которого раскрывается в Евангелии. Это важный момент, когда Господь Иисус Христос пришел на реку Иордан креститься от Иоанна Предтечи. Богослужебные праздничные дни будут одинаковыми для всех петербургских храмов. Богослужения будут происходить два дня: и 18 января, и 19 января. 18-е считается Сочельником или Навечерием Богоявления, в этот день во всех храмах пройдут службы. И 19-го во всех храмах будет совершаться Литургия. иерей Богдан Полевой

Священник заметил, что самое главное в этот день - прийти в храм, поучаствовать в богослужении, причаститься, осветить воду и каким-то образом стать сопричастным к празднику в храме.

Смысл праздника - главное в этот день. А потом уже купания и народные забавы... Церковь не препятствует им. Но это все-таки народный обычай: приходить на купели и окунаться. В этой традиции нет ничего плохого. Но только для тех людей, чье состояние здоровья позволяет. Если человек болен, или его состояние здоровья не позволяет участвовать в погружении, то Церковь не благословляет таких людей окунаться в купели. Ведь они подвергнут риску и свою жизнь, и жизни окружающих. Будьте разумны и рассудительны, купайтесь, только если есть силы. иерей Богдан Полевой

Видео: Piter.TV