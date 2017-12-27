В МЧС попросили петербуржцев по одному спускаться в купели на Крещение

В ночь с 18 на 19 января в Петербурге откроются традиционные купели на омовений в честь христианского праздника Крещения Господня. Сотрудники МЧС рассказали в Медиацентре Правительства о подготовке к этому важному событию, а также о правилах, которым должны следовать участники купаний.
Уже известно, что 18 и 19 января в Петербурге будут работать 26 купелей в 13 районах города. Списки мест для купания можно найти на сайтах МЧС, Епархии и Правительства Санкт-Петербурга. Все купели будут оборудованы специальными средствами защиты, у них будут дежурить сотрудники МЧС.
Важно узнать время работы всех купелей. Это будни, это 18-е число, большинство людей направятся к купелям ближе к ночи, но кто-то пойдет днем. Перед тем, как направитесь к выбранной вами купели, не поленитесь, посмотрите официальное расписание. Узнайте, доступна ли выбранная вами купель в нужное время. Вся информация есть и на сайте МЧС, и на сайте Епархии. На официальных пунктах в официальное ремя работы будут дежурить спасатели, скорая помощь, полиция, представители администрации. Мы будем гарантировать порядок и оказание необходимой помощи.Юрий Данчук, начальник поисково-спасательной службы
На каждую купель расписаны спасатели, техника, указаны телефоны старших. Каждый человек будет сопровождаться и в купель, и из нее, всех будут держать за руку, всем помогут. Хотим предупредить об одном: в этом году тонкий лед, в таких условиях надо беспрекословно выполнять требования спасателей. Опускаемся в купель по одному, не выходим массово на лед, скапливаться у купелей нельзя - лед может провалиться, такие случаи в России уже бывали.Александр Радько, начальник Центра ГИМС
Ранее мы писали, что в Петербурге крещенские купания состоятся в любую погоду.
Видео: Piter.TV