Петербургский суд отправил в СИЗО мужчину по делу о гибели девушки в апартаментах

Смольнинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 31-летнего Шамиля Магомедова, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Арест установлен до 1 февраля. Информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов города.
Фигуранта задержали накануне. В суде он просил заменить арест подпиской о невыезде и обязательством о надлежащем поведении.
По данным следствия, не позднее 11:25 мск 30 ноября Магомедов в номере апарт-отеля на Невском проспекте задушил девушку, действуя из личной неприязни. Следствие указывает, что обвиняемый схватил потерпевшую за шею и прижал ее лицо к подушке.
Фото: Piter.TV
