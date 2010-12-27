Полиция нашла "шалуна", заминировавшего ДК "Выборгский"

С мальчиком и его родителями устроили профилактическую беседу.

В минувшую субботу 10 февраля взрывотехники искали бомбу в дворце культуры "Выборгский" на улице Комиссара Смирнова после того, как в полицию позвонил детский голос.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, звонок по номеру 112 с личного мобильного телефона поступил в 13:00. Неизвестный сообщил, что в Дворец культуры заминирован.

По указанному адресу оперативники не обнаружили никаких опасных предметов, но вот по адресу "террориста", который вычислили очень быстро, обнаружили 14-летнего школьника. Жил он также неподалеку, в Выборгском районе.

С родителями и "минером" из 8 класса была проведена беседа. Мальчику объяснили, что ложное сообщение о бомбе по достижению 18-летнего возраста может грозить настоящим тюремным сроком.

Напомним, Piter.tv рассказывал, что ДК "Выборгский" эвакуировали из-за звонка подростка. На улицу вывели более двухсот человек.