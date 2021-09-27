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Петербургский путешественник хочет обойти пешком 500 городов России
Сегодня, 18:07
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Петербургский путешественник хочет обойти пешком 500 городов России

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Опавшая листва, рассказывает путешественник, порой может заменить удобный матрас.

Путешественник из Петербурга Александр Пластков рассказал, что хочет посетить 500 городов России пешком. Он уже успел побывать в 150 городах страны, пишет телексанал "Санкт-Петербург". 

По словам Пласткова, каждый день он просыпается в разных локациях. Из одного города в другой он переходит пешком, а уже внутри города использует общественный транспорт. Пластков добавил, что может ночевать между городами, "просыпаешься под березкой на листве и варишь себе кофе с утра". 

Опавшая листва, рассказывает путешественник, порой может заменить удобный матрас. Он не пользуется спальником, потому что ему важна мобильность и удобство в передвижении. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: города россии, пешие путешествия, путешественник, тур
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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