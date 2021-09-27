Петербургский путешественник хочет обойти пешком 500 городов России

Опавшая листва, рассказывает путешественник, порой может заменить удобный матрас.

Путешественник из Петербурга Александр Пластков рассказал, что хочет посетить 500 городов России пешком. Он уже успел побывать в 150 городах страны, пишет телексанал "Санкт-Петербург".

По словам Пласткова, каждый день он просыпается в разных локациях. Из одного города в другой он переходит пешком, а уже внутри города использует общественный транспорт. Пластков добавил, что может ночевать между городами, "просыпаешься под березкой на листве и варишь себе кофе с утра".

Опавшая листва, рассказывает путешественник, порой может заменить удобный матрас. Он не пользуется спальником, потому что ему важна мобильность и удобство в передвижении.

Фото: Piter.tv

