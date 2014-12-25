Петербургский отель "Талион Империал" продан за 4,41 миллиарда рублей

Пятизвёздочный отель на Невском и Большой Морской купило ООО Лига в ходе аукциона.

В Петербурге состоялись торги по продаже пятизвёздочного отеля "Талион Империал", расположенного на пересечении Невского проспекта и Большой Морской улицы. Покупателем стало ООО "Лига", сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

Сделка прошла в рамках банкротства прежних владельцев — АО "Талион" и ЗАО "Елисеев Палас Отель". Цена продажи составила 4,41 млрд руб. Новому собственнику перешли 16 помещений общей площадью 9,8 тыс. кв. м и участок площадью 6,8 тыс. кв. м.

По словам генерального директора РАД Андрея Степаненко, подготовка сделки заняла 12 лет. Здание, известное как бывший особняк Елисеева, относится к числу исторически значимых объектов Петербурга. Оно ранее требовало модернизации и долгосрочной реконцепции, включая возможное превращение в современный гостиничный или офисный комплекс.

Фото: пресс-служба Российского аукционного дома

