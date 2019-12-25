Петербургский омбудсмен попросил полицию оценить свои действия на акциях в поддержку хабаровчан

Сам Шишлов расценил поведение активистов как мирное и не нарушающее общественный порядок.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов заинтересовался информацией о задержании и аресте участников акций, посвященных поддержке хабаровчан. Пресс-служба омбудсмена сообщила, что Шишлов направил выводы мониторинга начальнику городского ГУ МВД Роману Плугину.

В своем письме омбудсмен попросил руководителя полиции оценить действия сотрудников при задержании активистов сразу по нескольким статьям административного кодекса. Сам Шишлов сделал вывод, что стихийные акции, несмотря на временный коронавирусный запрет, были мирными, их участники не нарушали общественный порядок, и полиция беспочвенно задерживала горожан. Омбудсмен напомнил, что административное задержание может применяться в исключительных случаях.

Ранее Шишлов не оценил запрет властей на митинги при состоявшемся крупном забеге.

Фото: agit_ru / "Телеграм"