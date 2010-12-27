Петербургский метрополитен обзавелся страничкой во "ВКонтакте"

Паблик будет вести пресс-служба подземки.

ГУП "Петербургский метрополитен" решил расширить свое присутствие в социальных сетях и обзавелся официальной страничкой в "ВКонтакте".

Паблик будет вести пресс-служба подземки Северной столицы. Там будут публиковаться свежие новости, фотографии, видео и история метро Петербурга. Каждый желающий сможет задать вопрос в сообщениях группы и получить на него оперативный ответ. В подземке уверены, что это облегчит общение с пассажирами и позволит быстрее решить многие проблемы.

Ранее мы писали, что петербургский метрополитен показал на фото новый состав.

Фото: пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"