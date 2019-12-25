Жители и гости Петербурга ежедневно приобретают товаров в среднем на 4,2 млрд. рублей.

Петербургский малый бизнес обеспечивает 33% поступлений в городской бюджет. Об этом во вторник, 29 июня, сообщили в пресс-службе администрации города.

В прошлом году госпрограмма "Развитие предпринимательства и потребительского рынка" была выполнена на 98,6%. Из городского бюджета на развитие бизнеса было выделено 4,97 млрд. рублей. Также около 3,7 млрд. рублей было направлено в Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса.

В Смольном рассказали, что в малом бизнесе трудятся 45% работающих петербуржцев. Большая часть малого бизнеса занята в торговле, общепите и бытовых услугах. Известно, что в розничной торговле работают около 25 тыс. организаций, в общепите задействованы более 8,5 тыс. предприятий и около 10 тыс. организаций заняты в сфере бытового обслуживания.

В Петербурге намерены и дальше помогать малому и среднему бизнесу. В День российского предпринимательства совместно с Минэкономразвития была принята новая политика развития малого и среднего бизнеса до 2025 года. Власти города помогут развить кооперации у крупных и малых компаний, увеличить госзакупки у малого и среднего бизнеса, а также развить конкуренции в сфере торговли и услуг.

Ранее мы писали, что петербургские предприниматели заполнили бизнес-центры на 65%.

Фото: gov.spb.ru