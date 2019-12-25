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Петербургские предприниматели заполнили бизнес-центры на 65%
Сегодня, 12:00
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Петербургские предприниматели заполнили бизнес-центры на 65%

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Отдельные объекты заполнены уже на 80%.

В текущем году офисы Петербурга пользуются куда большим спросом, чем в предыдущем. Так, в первом полугодии 2021 года коворикинги заполнились на 65%, когда в 2020 году было 46%, передает пресс-служба компании JLL.

Некоторые офисы заполнены на 80%. Аналитики предполагают, что спрос вырос из-за введенного в эксплуатацию в первом полугодии этого года одного бизнес-центра площадью 1500 "квадратов". В прошлом году подобных центров было шесть.

По мнению руководителя отдела по работе с владельцами офисных помещений компании JLL в Петербурге Регины Волошенко, арендаторов интересуют офисы площадью 300-500 "квадратов" с хорошей инженерией, отделкой и по рыночной для конкретной локации арендной ставке. Кроме того, вырос спрос на большие офисы.

В текущем году уже арендовaно более десяти тысяч квадратных метров. 

Ранее мы писали, что число коворкингов в Петербурге за год выросло на 30%.

Фото: Pixabay

Теги: бизнес-центры, коронавирус, предприниматели
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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