Петербургский художник "одинозаврил" Аничков мост

Вместо коня теперь на снимках красуется древний теропод.

Петербургский художник при помощи современных средств обработки изображений внес коррективы в Аничков мост. Творение архитектора Петра Клодта обзавелось собственным динозавром. Именно им Вадим Соловьев заменил одного из коней скульптурной композиции. Автор выложит работу в Instagram.

Ещё с раннего детства меня увлекали скульптуры Клодта "Укрощение теропода" на Аничковом мосту. Было круто обходить мост и разглядывать каждый этап сражения могучей рептилии и бесстрашного человека шутит под постом автор

Местные жители с интересом поддержали начинание художника. Одна из пользователей соцсетей рассказала историю о том, что у нее со студенчества осталась традиция перед экзаменом проходить мимо динозавра и тереть ему хвост на удачу.

По версии Соловьева, изначально теропод задумывался как агрессивная скульптура: он должен был съесть человека. Но позже создатель передумал и изменил концепцию на более "оптимистичную".

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургский художник создал снимки города под гигантскими цветами и насекомыми.

Фото: Instagram/solovyewadim