Петербургский художник Duran посвятил комикс Кокорину в храме

Творца вдохновили на новую идею реальные деяния футболиста "Зенита".

Петербургский художник Duran опубликовал в социальных сетях комикс о перевоспитании Александра Кокорина. По версии творца, футболист "Зенита" по решению суда отправляется в Храм восьми ветров, чтобы тот научился различать представителей Азии. Там он встречает учителя, который в течение полугода рассказывает Кокорину о культуре и достижениях народов азии. В завершении истории спортсмен осознает свои ошибки и покидает футбол ради настольного тенниса.

Основой сюжетной линии мастера стал факт о том, что в Москве нападающий "сине-бело-голубых" назвал депутата Дениса Пака "китаезой". На самом деле пострадавший политик по национальности является корейцем.

Фото: Вконтакте/Duran, ФК "Зенит"