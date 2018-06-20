Петербургский художник Duran посвятил комикс Кокорину в храме

Петербургский художник Duran опубликовал в социальных сетях комикс о перевоспитании Александра Кокорина. По версии творца, футболист "Зенита" по решению суда отправляется в Храм восьми ветров, чтобы тот научился различать представителей Азии. Там он встречает учителя, который в течение полугода рассказывает Кокорину о культуре и достижениях народов азии. В завершении истории спортсмен осознает свои ошибки и покидает футбол ради настольного тенниса.
Основой сюжетной линии мастера стал факт о том, что в Москве нападающий "сине-бело-голубых" назвал депутата Дениса Пака "китаезой". На самом деле пострадавший политик по национальности является корейцем.
Фото: Вконтакте/Duran, ФК "Зенит"
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