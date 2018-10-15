Петербургский гонщик Роберт Шварцман занял второе место в Формуле-2

По результатам двух дней спортсмен набрал 23 очка.

Петербургский гонщик Роберт Шварцман успешно дебютировал в Формуле-2. По итогам первого этапа соревнований в Австрии, он занял второе место в общем зачете.

Первая гонка спортсмена состоялась вчера, 4 июля, Шварцман завершил её на третьей строчке. Первым приехал к финишной линии Каллум Айллот из Великобритании, а вторым — гонщик из Новой Зеландии Маркус Армстронг.

На втором заезде 5 июля победу одержал Фелипе Другович из Бразилии, второе место завоевал швейцарец Луи Делетраз, а третье — Дэниел Тиктум из Великобритании.

Петербургский гонщик оказался на финише четвертым, но по результатам двух дней Шварцман с 23 очками занял второе место в общем зачете сезона. Лидером заезда с 27 очками стал Каллум Айлотт. В Формуле-2 принял участие ещё один спортсмен из России: Никита Мазепин, который финишировал 10-м и 14-м.

Ранее мы сообщили, что сезон Формулы-1 стартует 5 июля.

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