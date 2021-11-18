Петербургский дизайнер показал на видео старый гравирайон города

Со зданий осыпается штукатурка, лифты не работают, поэтому местные жители вынуждены опускаться на землю на аэроавтобусах.

Петербургский дизайнер Вадим Соловьев опубликовал в Instagram свое очередное творение. На этот раз он пофантазировал на тему того, как мог бы выглядеть один из старых районов города.

На видео можно увидеть парящие в воздухе здания. Кажется, это последние дома в городе, в которых еще использовались дополнительные гравитационные корпуса.

Идея таких корпусов проста — они давали возможность регулировать транспортную нагрузку или, например, заполненность поликлиник и школ. При необходимости корпус просто перемещали на другую улицу. Казалось бы — гениальное решение. Но на деле эти конструкции, требующие постоянного ухода, оказались непомерно затратными в эксплуатации. Написал дизайнер

Сейчас внешний вид гравикорпусов довольно печален. С фасадов осыпается плитка, чернеет бетон, гниют старые деревянные лоджии. В домах не работают даже лифты, поэтому жителям приходится спускаться на землю на аэроавтобусах.

Вот так мой район постепенно становится памятником самому себе и тем счастливым семьям, что начинали здесь когда-то новую жизнь. Моему детству. Заключил автор необычного видео

Ранее он показал, как мог бы выглядеть "гравиметрополитен".

Видео: Instagram / solovyewadim