Депутат из Петербурга объяснил запрет ЭКО защитой юридических прав супруга(и)

Петербургский парламентарий Алексей Цивилев сказал, что СМИ некорректно поняли его инициативу запретить одиноким россиянам проходить через процедуру ЭКО. Об этом чиновник написал в своем Instagram.
По его словам, главной целью предложения является не лишение права одиноких россиян на экстракорпоральное оплодотворение, а защита юридических прав законного супруга(и).
Речь шла о запрете на участие в процедуре ЭКО для партнеров, которые уже состоят в законном браке с официальными супругами. Либо о требовании обязательного получения согласия официальных супругов на участие в процедуре ЭКО в партнерстве с третьими лицами.
написал Алексей Цивилев
Таким образом, по мнению депутата, законный супруг будет в досудебном порядке информирован об уменьшении его доли в семейном имуществе. Министерство здравоохранения России уже рассматривает инициативу.
Процедуру ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) - вспомогательная репродуктивная технология, чаще всего используемая в случае бесплодия. Из организма женщины извлекают яйцеклетку и искусственно оплодотворяют. Полученный эмбрион содержат в условиях инкубатора, где он развивается в течение 2—5 дней, после чего эмбрион переносят в полость матки для дальнейшего развития.
Напомним, что в 2017 года на территории Ленинградской области было зафиксировано 650 беременностей при помощи искусственного оплодотворения.
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