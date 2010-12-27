Алиментщик из Петербурга попросила в тюрьму, чтобы бросить пить

Житель Петербурга отказался от исправительных работ, но с удовольствием отправился в изолятор временного содержания.

Житель Петербурга выбрал себе меру наказания за неуплату алиментов. Он предпочел отправиться в тюрьму вместо общественно-полезных работ.

В региональном управлении Федеральной службы судебных приставов рассказали, что петербуржец задолжал своей дочери около двухсот тысяч рублей. За то, что мужчина не выплачивал алименты, суд назначил ему 150 часов обязательных работ. Однако сам мужчина отметил, что он страдает алкогольной зависимостью, и обязательные работы его не исправят. Тогда он попросился на арест, чтобы точно выйти из запоя.

Приставы пошли ему на встречу и привлекли к ответственности уже по другой статье – за уклонение от исполнения наказания.

В Ведомстве сообщили, что на судебное заседание мужчина пришел в хорошем настроении и с собранными вещами. По решению суда у алиментщика есть 5 дней, чтобы отказаться от алкоголя. А проведет он их в изоляторе временного содержания.