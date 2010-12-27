За жестокое убийство своей жены, актёр из Петербурга получил 11 лет строгача

Мужчина свою вину не признал.

В Ленинградской области вынесли приговор петербургскому актеру Константину Кордо-Сысоеву, который обвинялся в жестоком убийстве супруги. Об этом сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

Драма между супругами произошла 2 года назад - 22 апреля 2016 года. По данным суда и следствия, актер напал на женщину после ссоры, у родника в СНТ "Синигейка". Подсудимый умышленно, с целью убийства нанес жене не менее 69 ударов тупым предметом по голове и верхним конечностям.

Ломоносовский районный суд признал актера виновным в убийстве и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима. Однако сам мучжина своей вины не признал. Также с подсудимого взыскали миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

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