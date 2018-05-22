Петербургский адвокат получил условный срок за махинации с квартирой на Невском

Владимира Окатова признали виновным в хищении недвижимости у собственной клиентки. Суд приговорил его к четырем годам условно, штрафу и освободил из-под стражи в зале суда.

В Петербурге вынесли приговор адвокату Владимиру Окатову, уличенному в мошенничестве с квартирой на Невском проспекте. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, мужчину признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ.

Будучи защитником, Окатов оказывал юридическую помощь женщине П. по расторжению договора пожизненного содержания. Он знал, что клиентка является единоличной собственницей квартиры и проживает одна. Вместе с соучастником Андреем Окатовым он убедил женщину оформить нотариальную доверенность якобы для представления ее интересов. Получив документ, Владимир продал квартиру Андрею, оставив владелицу без жилья и 8,6 млн рублей.

Сам адвокат вину не признал. Суд назначил ему четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штраф в 900 тыс рублей. Окатова освободили из-под стражи в зале суда.

Фото: Piter.TV