"Водоканал"подключает многоквартирные дома в Песочном к централизованной системе водоотведения

Всего к системе канализования подключат семь домов.

ГУП "Водоканал" по поручению губернатора Петербурга начал подключать семь многоквартирных домов в поселке Песочный (Курортный район) к централизованной системе водоотведения. Речь идет о домах №№ 71, 73, 75а, 77а, 81а, 83а по Ключевой улице и доме №60 по улице Карла Маркса.

Старые канализационные сети были проложены в 1950-ых годах, находились в потенциально аварийном состоянии и не были подключены к централизованной системе водоотведения, вся вода скапливалась в колодцах, а потом откачивалась при помощи спецтехники.

К сетям водоотведения уже подключили два дома. Специалисты прокладывают полиэтиленовые и полипропиленовые трубы, имеющие длительный срок службы, диаметром до 250 мм и протяженностью более 500 м. Уже проложено 215 м сетей, а работы выполнили на 42%.

Все работы должны закончить до конца декабря текущего года, а восстановить благоустройство – весной 2022 года.

Фото: Piter.tv