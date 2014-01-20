Петербургский "Телефон доверия" будет работать во время новогодних праздников

Обратиться за помощью можно и по телефону, и в мессенджерах, и в соцсетях.

Накануне Нового года в Смольном напомнили, что специалисты петербургского "Телефона доверия" будет работать в новогодние праздники с 31 декабря по 9 января. За помощью могут обратиться дети и их родители по телефону 7 (812) 747-13-40, а также в мессенджерах и соцсетях.

Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил, что подростки часто нуждаются в помощи и поддержке, а специалисты помогут им сделать правильный выбор, выстроить отношения с окружающими.

Известно, что звонки, поступающие на общероссийский телефон 8-800-2000122, переадресовываются в отдел "Телефона доверия" в городском центре социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи "КОНТАКТ". Основные принципы работы – анонимность, конфиденциальность и доступность.

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